Fiumicino lavori straordinari alla Cargo City | modifiche alla viabilità per l’autostrada A91

A Fiumicino, nelle prossime settimane, saranno effettuati lavori straordinari alla Cargo City, con conseguenti modifiche alla viabilità dell’autostrada A91. Questi interventi interesseranno l’area intorno allo scalo internazionale e comporteranno variazioni temporanee nelle rotte di transito. La circolazione automobilistica e le operazioni logistiche legate all’aeroporto dovranno adattarsi a queste modifiche, che sono state annunciate dalle autorità locali per consentire l’esecuzione dei lavori. La durata e i dettagli precisi delle variazioni non sono stati ancora comunicati.

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