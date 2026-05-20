Fiumicino lavori straordinari alla Cargo City | modifiche alla viabilità per l’autostrada A91
A Fiumicino, nelle prossime settimane, saranno effettuati lavori straordinari alla Cargo City, con conseguenti modifiche alla viabilità dell’autostrada A91. Questi interventi interesseranno l’area intorno allo scalo internazionale e comporteranno variazioni temporanee nelle rotte di transito. La circolazione automobilistica e le operazioni logistiche legate all’aeroporto dovranno adattarsi a queste modifiche, che sono state annunciate dalle autorità locali per consentire l’esecuzione dei lavori. La durata e i dettagli precisi delle variazioni non sono stati ancora comunicati.
Fiumicino, 20 maggio 2026 – Automobilisti e operatori della logistica aeroportuale dovranno fare i conti con una temporanea ma significativa variazione della viabilità intorno allo scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci”. La Direzione Territoriale Lazio dell’ENAC ha infatti emanato l’Ordinanza numero 252026, disponendo modifiche viarie temporanee nel sedime aeroportuale per consentire importanti lavori di completamento infrastrutturale. Le modifiche. Il provvedimento ordina la chiusura totale, attiva 24 ore su 24, della rampa di accelerazione che collega l’area Cargo City all’Autostrada A91 in direzione Fiumicino (all’altezza di via Caduti dell’Aviazione Civile). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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