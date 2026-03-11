Fiumicino lavori e modifiche alla viabilità | divieti in via Florinas e chiusura di via Marmolada

A Fiumicino, nei prossimi giorni, si svolgeranno lavori sulla rete del gas e operazioni di potatura che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, saranno vietati il transito in via Florinas e sarà chiusa via Marmolada. Queste modifiche interesseranno le strade del territorio e sono state comunicate alle autorità competenti. La circolazione sarà regolata di conseguenza fino alla fine degli interventi.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – A Fiumicino interventi sulla rete del gas e operazioni di potatura comporteranno nei prossimi giorni modifiche temporanee alla circolazione in due strade del territorio. In via Florinas sarà istituito il divieto di sosta, fermata e rimozione forzata in prossimità delle alberature, dal civico 4 fino all’intersezione con via Villasalto, per consentire i lavori di potatura, rimozione e trasporto delle ramaglie. Il provvedimento sarà in vigore dal 16 marzo 2026 fino a fine lavori, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.30. Per permettere il regolare svolgimento delle operazioni, è prevista anche l’apposizione di idonei cartelli di preavviso dei lavori, del limite di velocità a 30 chilometri orari e dei cartelli di divieto di sosta e di fermata nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

