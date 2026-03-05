Autostrada A1 modifiche alla viabilità tra Firenze Sud-Incisa per lavori di ampliamento alla terza corsia

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze sud e Incisa Reggello, si stanno effettuando lavori di ampliamento alla terza corsia. Per questo fine settimana, sono in programma la seconda e ultima fase delle operazioni di apertura al traffico del nuovo viadotto

Leggi anche: Autostrada A1: viabilità modificata nel tratto Firenze sud-Incisa per lavori della terza corsia Terza corsia, lavori nel fine settimana: autostrada chiusa. Ecco come cambia la viabilità tra Firenze Sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Fine settimana di cantieri sull'autostrada A1 Milano-Napoli dove verranno effettuati interventi di ampliamento per la terza... A1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIADALLA SERA DI DOMANI 6 MARZO AL PRIMO ... Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloDalle ore 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo sono previste modifiche alla viabilità per i lavori di ampliamento dell'Autostrada del Sole ... In #A1, per il ripristino di un incidente, 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna e 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. TRATTO RIAPERTO SULL'A1 FRA FIRENZE SUD E INCISA DOPO LO SCONTRO FRA DUE CAMION E UN'AUTO E' stato riaperto alle 8 circa il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma sull'autostrada A1 precedentemente chiuso a causa di un inc