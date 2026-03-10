Ue Fitto | Logistica e trasporti strategici per competitività

Il responsabile della politica europea ha dichiarato che la logistica e i trasporti sono oggi elementi fondamentali per la competitività dell'economia dell'Unione Europea. La sua affermazione si basa sull'importanza di questi settori come punti nodali per il funzionamento e lo sviluppo delle attività economiche nel continente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Bruxelles.

Bruxelles, 10 mar. (Adnkronos) - La logistica e i trasporti "rappresentano oggi uno snodo strategico per la competitività dell'economia europea". Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, intervenendo in videocollegamento per la cerimonia inaugurale della LetExpo, la fiera dei trasporti e della logistica, che apre oggi a Verona. "In un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde - continua Fitto - dalla riorganizzazione delle catene del valore e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, il rafforzamento delle infrastrutture e l'efficienza dei sistemi logistici assumono un ruolo sempre più centrale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

