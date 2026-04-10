Caterina Caselli oggi gli 80 anni di un’icona che ha cambiato il mondo della musica e non solo

Da ilrestodelcarlino.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ricorrono gli 80 anni di Caterina Caselli, figura nota nel panorama musicale e non solo. Nata a Modena, ha raggiunto la notorietà grazie al suo stile distintivo e al successo come cantante. Nel corso degli anni, è diventata un’icona, ma il suo percorso ha attraversato anche il lavoro come produttrice e talent scout. La sua carriera si è sviluppata tra successi discografici e ruoli di rilievo nel settore musicale.

Modena, 10 aprile 2026 – E’ passata alla storia con il ‘caschetto d’oro’, ma in realtà Caterina Caselli, in tutte le sue fasi, è stata sempre molto di più di un’immagine, un taglio di capelli o un look stravagante. Oggi compie 80 anni una donna che è stata una femminista, che ha rivendicato la libertà di scelta e di giudizio, una straordinaria scopritrice di talenti, una manager che ha saputo farsi largo in un mondo che era stato tradizionalmente in mano agli uomini. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturaalberto-eleonora-affari-tuoi-1597606f Da Modena al grande successo grazie a canzoni immortali. Caterina Caselli E tutto, partendo da Magreta, frazione di Formigine, dove è nata e poi a Sassuolo, provincia di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caterina Caselli, oggi gli 80 anni di un’icona che ha cambiato il mondo della musica (e non solo)

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