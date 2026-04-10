Caterina Caselli oggi gli 80 anni di un’icona che ha cambiato il mondo della musica e non solo

Oggi ricorrono gli 80 anni di Caterina Caselli, figura nota nel panorama musicale e non solo. Nata a Modena, ha raggiunto la notorietà grazie al suo stile distintivo e al successo come cantante. Nel corso degli anni, è diventata un’icona, ma il suo percorso ha attraversato anche il lavoro come produttrice e talent scout. La sua carriera si è sviluppata tra successi discografici e ruoli di rilievo nel settore musicale.

Modena, 10 aprile 2026 – E’ passata alla storia con il ‘caschetto d’oro’, ma in realtà Caterina Caselli, in tutte le sue fasi, è stata sempre molto di più di un’immagine, un taglio di capelli o un look stravagante. Oggi compie 80 anni una donna che è stata una femminista, che ha rivendicato la libertà di scelta e di giudizio, una straordinaria scopritrice di talenti, una manager che ha saputo farsi largo in un mondo che era stato tradizionalmente in mano agli uomini. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturaalberto-eleonora-affari-tuoi-1597606f Da Modena al grande successo grazie a canzoni immortali. Caterina Caselli E tutto, partendo da Magreta, frazione di Formigine, dove è nata e poi a Sassuolo, provincia di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caterina Caselli, oggi gli 80 anni di un’icona che ha cambiato il mondo della musica (e non solo) Leggi anche: Caterina Caselli compie 80 anni oggi: una vita per la musica Leggi anche: Caterina Caselli, 80 anni e ancora nessuno che la può giudicare. Successi e ricordi della “Casco d’Oro” della musica italiana Temi più discussi: Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segreti; Caterina Caselli compie 80 anni: cosa la rende unica?; Gli 80 anni di Caterina Caselli tra musica, coraggio e talent scouting; Venerdì 10 aprile. Caterina Caselli, il casco d’oro della canzone italiana compie 80 anniBuon compleanno Caterina Caselli! Una delle artiste simbolo della canzone italiana, che ha insegnato a molte generazioni di donne a non farsi giudicare e a tutti gli altri a vivere la propria vita, og ... iodonna.it Caterina Caselli compie 80 anni, gli auguri dalla 'sua' SassuoloIcona della musica italiana, da cantante e poi da produttrice che ha lanciato talenti di caratura internazionale, Caterina Caselli oggi compie 80 anni. (ANSA) ... ansa.it Buon compleanno a una vera icona della musica italiana! Oggi festeggiamo Caterina Caselli, una delle voci e personalità più influenti della nostra scena musicale, che oggi spegne le sue 80 candeline! Dal suo talento vocale ai successi indimenticabili, passa - facebook.com facebook Ottant'anni di visione, coraggio e musica. Buon compleanno, Caterina Caselli, figura importante della musica italiana e membro della Fondazione Morricone, impegnata nella valorizzazione dell’eredità artistica del Maestro Ennio Morricone. #10aprile x.com