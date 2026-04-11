Fossa Olimpica al via il 1° Gran Premio Regionale | tutte le sedi del 12 aprile

Domenica si svolgerà il primo Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, con gare in diverse sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La competizione coinvolgerà atleti di prima, seconda e terza categoria e rappresenta un’occasione per accumulare punti nel ranking FITAV e qualificarsi ai Campionati Italiani. L’evento si terrà il 12 aprile e vedrà protagonisti gli specialisti di questa disciplina.

Domenica competizioni in tutta Italia per gli specialisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria. In palio punti per il ranking FITAV e l’accesso ai Campionati Italiani. FITAV organizza per domenica 12 aprile il 1° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, riservato agli agonisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria. La competizione rappresenta uno dei primi appuntamenti chiave della stagione primaverile e costituisce una tappa importante del percorso che porterà alle finali dei Campionati Italiani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e SkeetSabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani. Tiro a volo, 1° Gran Premio di Fossa Universale: 400 specialisti in pedana in cinque sedi. Molteni vince a Pecetto, Viscovo al RaimondoLa stagione dei Gran Premi 2026 si apre il 22 marzo con le gare di Pecetto, Pastorano, Torretta, Le Tre Piume e San Marino. Temi più discussi: Fossa Olimpica e Skeet: scocca l’ora del Primo Gran Premio 2026; 1° Gran Premio Fossa Olimpica: focus sulle sedi Regionali; Tiro a volo: il catanese Matteo D'Amico inserito nel progetto Next Gen, mette i Giochi di Los Angeles 2028 nel mirino; Campionati Invernali per Società, la grande festa della stagione fredda. Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e SkeetSabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani. Trap protagonista a Conselice, Skeet in gara a Laterina. Con l’arrivo ... sportface.it Fossa Olimpica e Skeet: scocca l’ora del Primo Gran Premio 2026Appuntamento molto apprezzato Nel fine settimana appena trascorso, sulle pedane del Tav Sezze (LT), il Compak Sporting ha celebrato per la stagione 2026 il 1° Gran Premio Piccoli Calibri, appuntamento ... cacciapassione.com La stagione entra nel vivo. E lo fa con un weekend che dà il via alla corsa verso i Campionati Italiani 2026. Dalla Fossa Olimpica al TAV Conselice (RA), fino allo Skeet al Tav Laterina (AR), passando per 22 impianti coinvolti nel Gran Premio Regionale, saba - facebook.com facebook