Al Teatro della Pergola arriva lo spettacolo «The Seer», una produzione dello Schaubühne diretta da Milo Rau. La pièce vede sul palco Ursina Lardi nel ruolo di una fotografa di guerra che si sposta tra diversi paesi, catturando immagini e racconti di conflitti e sofferenze. Lo spettacolo si concentra sulle esperienze di una donna impegnata a documentare le atrocità in zone di crisi, offrendo uno sguardo diretto su realtà spesso invisibili.

FIRENZE – Lo Schaubühne, uno dei più grandi teatri d’ensemble e di repertorio di Berlino, è di nuovo in scena al Teatro della Pergola con lo spettacolo The Seer di Milo Rau, per la prima volta a Firenze, sabato 23 e domenica 24 maggio. Ursina Lardi interpreta una fotografa di guerra che viaggia in tutto il mondo alla ricerca di storie dell’orrore. Sembra sempre invulnerabile, sempre un passo avanti al dolore. Ma quando sarà lei a subire violenza, diventerà una Cassandra ostile, il cui unico obiettivo è combattere la cecità dei nostri tempi. Lo spettacolo di Milo Rau si basa sui racconti di fotografe e fotografi di guerra, di irachene e iracheni, nonché sulle sue esperienze personali – come, ad esempio, l’incontro con Azad Hassan a Mosul, insegnante punito con l’amputazione della mano durante l’occupazione dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro della Pergola: lo Schaubühne presenta «The Seer» di Milo Rau

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