Nelle ultime ore, le forze di polizia hanno fermato un ragazzo di 15 anni a Firenze nell’ambito di un’indagine su un presunto complotto terroristico. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe mantenuto contatti con membri di un gruppo radicale attraverso chat su TikTok, comunicando con loro mentre si trovava in una comunità. Le autorità hanno analizzato i messaggi scambiati, nei quali sarebbero stati individuati obiettivi specifici e piani collegati all’attività terroristica. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda.

?? Punti chiave Come ha fatto il ragazzo a comunicare con i radicali in comunità? Quali obiettivi specifici erano stati individuati nelle chat su TikTok? Perché le misure di recupero sociale non hanno fermato l'estremismo? Chi sono i contatti digitali che hanno guidato il quindicenne??? In Breve Procuratrice Roberta Pieri ha disposto il sequestro dello smartphone del quindicenne. Il ragazzo era in comunità da ottobre 2025 per misure cautelari. Interventi coordinati di Digos, Aise e Aisi hann . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, fermato 15enne: complotto terrorista tra provincia e Vaticano

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