Firenze | arruolava ragazzi con finalità di terrorismo Arrestato quindicenne
A Firenze, un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato con l’accusa di aver coinvolto altri giovani in attività legate al terrorismo internazionale. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe organizzato e promosso l’arruolamento di minori con l’obiettivo di favorire azioni di natura terroristica. L’indagine è ancora in corso e si sta approfondendo il ruolo effettivo del giovane nell’ambito di questa attività. La vicenda è seguita con attenzione dalle autorità investigative.
FIRENZE – L’accusa è questa: arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questo risulta indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina. Nei suoi confronti, il gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, eseguita dagli agenti della polizia di Stato. Il minore, arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato destinatario, nello scorso mese di ottobre, della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Il 23 marzo era stato ammesso dal gup al regime di messa alla prova, con la conseguente revoca della misura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sullo stesso argomento
Progettava una strage in una scuola, arrestato un 17enne di Pescara. È accusato di propaganda e detenzione di materiale con finalità di terrorismoStava progettando una mattanza a scuola, ma è stato scoperto e arrestato prima che riuscisse a mettere in pratica i suoi presunti presupposti.
Leggi anche: Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agire