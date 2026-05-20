Firenze | arruolava ragazzi con finalità di terrorismo Arrestato quindicenne

A Firenze, un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato con l’accusa di aver coinvolto altri giovani in attività legate al terrorismo internazionale. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe organizzato e promosso l’arruolamento di minori con l’obiettivo di favorire azioni di natura terroristica. L’indagine è ancora in corso e si sta approfondendo il ruolo effettivo del giovane nell’ambito di questa attività. La vicenda è seguita con attenzione dalle autorità investigative.

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