Firenze 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo | Era pronto ad agire

A Firenze, un ragazzo di 15 anni, nato in Tunisia, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato azioni terroristici e di essere stato coinvolto in attività di reclutamento per conto dell’Isis. Il minorenne è stato condotto nel carcere minorile. L’indagine ha evidenziato che il ragazzo era pronto a mettere in atto un’azione violenta. La polizia ha sequestrato materiale legato all’organizzazione terroristica e ha effettuato perquisizioni in diverse abitazioni.

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