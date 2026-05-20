Firenze 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo | Era pronto ad agire
A Firenze, un ragazzo di 15 anni, nato in Tunisia, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato azioni terroristici e di essere stato coinvolto in attività di reclutamento per conto dell’Isis. Il minorenne è stato condotto nel carcere minorile. L’indagine ha evidenziato che il ragazzo era pronto a mettere in atto un’azione violenta. La polizia ha sequestrato materiale legato all’organizzazione terroristica e ha effettuato perquisizioni in diverse abitazioni.
A Firenze, “culla della civiltà”, l’arresto di un15enne originario della Tunisiafinito al carcere minorile, con l’accusa diarruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Già da mesi sotto la lente delle forze dell’ordine, il minore non è un profilo nuovo, e le foto di noti terroristi islamici rinvenute nel suo cellulare, così come le chat in cui si dichiara “pronto ad agire“, la ricerca di armi e le istruzioni da un suo referente sul tipo di luogo da scegliere per compiere l’attentato, sono solo ulteriori elementi che fanno parte di un identikit più ampio. Fortunatamente, illavoro nazionale di intelligencee le informazioni fornite dalla Direzione centrale della polizia, con cui gli agenti di Firenze sono riusciti ad intercettare il giovane, ha evitato che il 15enne potesse avere il tempo di colpire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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