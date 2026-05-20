Firenze 15enne arrestato per terrorismo internazionale | era pronto ad agire per il Daesh

Da virgilio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze un ragazzo di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale. Secondo quanto riferito, il giovane aveva stabilito nuovi contatti con persone legate ad un'organizzazione estremista. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver verificato le sue intenzioni di agire a favore di un gruppo terroristico. L’operazione si è conclusa con l’arresto e ora si attende il proseguimento delle indagini per chiarire l’intera vicenda.

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Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale. «Era pronto a colpire»

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