Un giovane di origine egiziana è stato arrestato a Brescia nell’ambito di un’inchiesta antiterrorismo. La procura ha contestato la partecipazione a un’associazione jihadista internazionale. L’indagine coinvolge anche Bergamo e si concentra sulle attività del ragazzo, già sotto osservazione da tempo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle prove raccolte finora.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul giovane di origine egiziana già finito al centro di un’indagine antiterrorismo condotta tra Brescia e Bergamo. La Polizia di Stato ha notificato nei suoi confronti una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa con l’accusa di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe mostrato un attivismo costante su diversi social network e ambienti virtuali frequentati da giovani, manifestando interesse per contenuti di matrice jihadista. Gli investigatori avevano rilevato una ripetuta attività di condivisione ed esaltazione di materiali apologetici riconducibili all’Islamic State, alla Jihad Islamica Palestinese e alla pratica del martirio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Terrorismo, giovane arrestato a Brescia: contestata la partecipazione a un’associazione jihadista internazionale

