Fiorello a La Pennicanza la rivelazione su Adriano Celentano

Il 13 maggio, Fiorello e Fabrizio Biggi hanno condotto una puntata di La Pennicanza dedicata a Tony Renis, che ha compiuto 88 anni. Durante la trasmissione, il conduttore ha fatto una rivelazione su Adriano Celentano. La puntata ha visto anche un omaggio al cantante, con momenti dedicati alla sua carriera e alla sua musica.

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Fiorello e Fabrizio Biggi o hanno condotto la puntata del 13 maggio de La Pennicanza durante la quale hanno omaggiato Tony Renis che ha compiuto 88 anni. Sul finire della trasmissione il cantate ha chiamato a sorpresa in diretta e ha raccontato un aneddoto inedito su Adriano Celentano. Non poteva mancare un commento su Sal Da Vinci all’Eurovision 2026. Il vincitore di Sanremo si è esibito a Vienna con la sua Per sempre sì presentando una coreografia molto romantica, ma nel video che mandano in onda a La Pennicanza si scopre la vera identità dei ballerini che lo accompagnano. Non potevano che essere Fiorello e Biggio in versione sposi. Fiorello e la satira politica con il finto La Russa.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Adriano Celentano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorello e la fantastica imitazione di Andrea Pucci! Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sui MåneskinFiorello e Fabrizio Biggio iniziano la settimana con la puntata di lunedì 11 maggio de La Pennicanza. Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione: “Sono stato io”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, venerdì 13 marzo, e lo showman si lascia andare a una clamorosa... Fiorello a La Pennicanca, il dolcissimo saluto a sua figlia AngelicaFiorello a La Pennicanza intenerisce tutti con una tenerissima dedica alla sua amoretta. E poi annuncia il nuovo regolamento di Sanremo. dilei.it Fiorello a La Pennicanza: Un minuto di silenzio per Favino. Dispiace per luiFiorello a La Pennicanza travolge tutto e tutti con la sua ironia: dalle foto finte in sottoveste di Giorgia Meloni al minuto di silenzio ai David. dilei.it