Fiorello a La Pennicanza clamorosa rivelazione sui Måneskin

Nella puntata di lunedì 11 maggio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato diversi argomenti, tra cui una sorpresa riguardante i Måneskin. Durante la trasmissione, sono state condivise alcune rivelazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La puntata si è aperta con un talk tra i due conduttori, che hanno introdotto le novità previste per la settimana.

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Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la settimana con la puntata di lunedì 11 maggio de La Pennicanza. L’appuntamento è all’insegna della musica, vera protagonista dello show. Si comincia dalla clamorosa rivelazione della reunion dei Måneskin e si procede con la videochiamata di Giorgia per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Fiorello, la clamorosa rivelazione sui Måneskin. La puntata de La Pennicanza si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: “Ieri, durante gli Internazionali, ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027!”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sui Måneskin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione: “Sono stato io”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, venerdì 13 marzo, e lo showman si lascia andare a una clamorosa... Fiorello a La Pennicanza, clamorosa rivelazione sulla sesta stagione di Imma TataranniFiorello e Fabrizio Biggio aprono la Settimana Santa con una nuova puntata de La Pennicanza, quella di lunedì 30 marzo. Argomenti più discussi: Fiorello a La Pennicanza tra le polemiche: Basta Sanremo e i pacchi; La Pennicanza 2025/26 - La serata dei David di Donatello secondo Fiorello - 07/05/2026 - Video; Sal Da Vinci, la proposta (choc) di Fiorello sull’Eurovision: Gli italiani votino per Senhit; La Pennicanza, Fiorello imita Sal Da Vinci a lezione di inglese: ecco il wedding ring. I Måneskin al Festival di Sanremo 2027 I Maneskin torneranno insieme e celebreranno la loro reunion sul palco del Festival di Sanremo 2027. Ad annunciarlo è stato Fiorello oggi a La Pennicanza, su Rai 2 x.com La Pennicanza, Fiorello ha davvero chiamato Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede? reddit La Pennicanza, Fiorello annuncia: «La reunion dei Maneskin a Sanremo 2027»Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza, che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: «Ieri ho incontrato Ethan ... ilmattino.it