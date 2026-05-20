Un dipendente di un presidio legato a un gruppo politico di estrema destra a Modena ha affermato che in Emilia-Romagna la 'ndrangheta è molto radicata. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che l'organizzazione criminale calabrese, fin dall'inizio della sua attività, avrebbe visto un ampliamento della propria influenza e forza. La dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico e riguarda la presenza e la crescita della 'ndrangheta nella regione.

"La 'ndrangheta, dal momento in cui doveva essere combattuta è diventata una delle organizzazioni più forti del mondo. Noi questo lo vogliamo combattere, ed è frutto dell'antifascismo, mi spiace dirlo". Sono le parole del Leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, presente al presidio dopo la strage di Modena Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiore al presidio di Forza Nuova a Modena: "In Emilia avete la 'ndrangheta"

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