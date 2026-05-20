Dopo la strage ecco la contrapposizioni in piazza Presidio di Forza Nuova e contromanifestazione

Dopo l’attacco a Modena, in piazza si sono affrontati due gruppi: da un lato un presidio di Forza Nuova, dall’altro una contro manifestazione. La presenza dei due schieramenti ha generato tensione tra i partecipanti, con alcuni momenti di confronto acceso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mantenere l’ordine pubblico. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme, ma ha comunque attirato l’attenzione di molti passanti e media presenti sul posto.

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