Dopo la strage ecco la contrapposizioni in piazza Presidio di Forza Nuova e contromanifestazione
Dopo l’attacco a Modena, in piazza si sono affrontati due gruppi: da un lato un presidio di Forza Nuova, dall’altro una contro manifestazione. La presenza dei due schieramenti ha generato tensione tra i partecipanti, con alcuni momenti di confronto acceso. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e mantenere l’ordine pubblico. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme, ma ha comunque attirato l’attenzione di molti passanti e media presenti sul posto.
La strage di Modena è presto diventata terreno di un acceso scontro politico, sia locale che nazionale. Dopo giorni di dichiarazioni e polemiche che si sono susseguite a spron battuto, oggi si passa dalle parole ai fatti e le piazze diventano terreno di scontro.Iscriviti al canale Whatsapp di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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