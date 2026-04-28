Raduno di Forza Nuova la polemica non si spegne | Fiore denuncia questore prefetto e sindaco di Predappio

La protesta rimane forte dopo il raduno di Forza Nuova, che si è svolto negli spazi esterni di un circolo Acli di Rocca delle Caminate, spostandosi dall'ex Caproni di Predappio dove era stato inizialmente previsto. Un esponente del movimento ha presentato una denuncia contro il questore, il prefetto e il sindaco della zona, coinvolti nella gestione dell’evento. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte.

Non si spegna la polemica sul contestato raduno di Forza Nuova, inizialmente programmato all'ex Caproni di Predappio e poi svoltosi negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate. Il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha dato mandato ai propri legali di avviare.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Lite sul raduno di Forza Nuova, Fiore (Fn): "Si terrà nel piazzale". La replica: "Tutta l'area è vietata"Sarà presente o no il partito di estrema destra Forza Nuova il 25 Aprile (Festa della Liberazione), a Predappio, per il convegno "La fine... Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprilePredappio (Forlì-Cesena), 23 aprile 2026 - La discussione che ha animato le ultime giornate intorno alla manifestazione organizzata da Forza Nuova a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile; Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprile; PREDAPPIO: 25 aprile negato, Forza Nuova non si arrende, Ci saremo | VIDEO; 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: L'antifascismo è finito. Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprileL'inagibilità dell'area dell'ex fabbrica L'Arte impedisce lo svolgimento dell'evento sulla fine dell'antifascismo, con un'ordinanza urgente del Sindaco che chiude il caso a ridosso del giorno della Li ... msn.com 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuroTra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra la fine dell'antifascismo, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa che ... lapresse.it IL CASO FORZA NUOVA - A pochi giorni dal contestato raduno di Forza Nuova, ospitato negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate, il clima resta teso ma improntato alla riflessione - facebook.com facebook IERI PARTIGIANI, PER SEMPRE ANTIFASCISTE Il 25 aprile sarò in piazza a #Milano per celebrare la ricorrenza più bella, e vedrete quanti saremo – altro che quattro gatti della Lega per la remigrazione. Il 26 aprile sarò invece a #Dongo, sul lago di #Como. P x.com