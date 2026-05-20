Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di truffare una coppia di anziani coniugi. L'individuo si era spacciato per un ufficiale delle forze dell'ordine, indossando una divisa falsa, e si era presentato alla loro porta con l’intento di truffarli. Tuttavia, un’anziana donna ha riconosciuto i segnali di inganno, bloccando la truffa e chiamando le autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

I carabinieri hanno arrestato un 52 enne, in flagranza di reato per aver commesso una truffa aggravata nei confronti di anziani coniugi. La mattina del 15 maggio i carabinieri sono stati chiamati da un’anziana donna che denunciava una tentata truffa ai suoi danni con la tecnica dei “ falsi Carabinieri ”. Poco prima, l’anziana veniva contattata telefonicamente da un interlocutore che spacciandosi per carabiniere, dopo averle richiesto di sanare la posizione giudiziaria pendente nei confronti del coniuge, la invitava a consegnare il denaro e tutti i monili d’oro che aveva in casa, ad un fantomatico perito del magistrato che sarebbe in seguito andato a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finto carabiniere. Anziana sventa truffa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FINTI CARABINIERI CHIAMANO A CASA DI UNA 91ENNE. LA NUORA SVENTA LA TRUFFA | 30/04/2026

Sullo stesso argomento

Truffa al finto carabiniere: l’anziana che sventa il piano criminale? Domande chiave Come ha fatto la donna a smascherare il finto agente? Cosa ha detto il truffatore per convincerla a consegnare i contanti? Perché i...

Finto carabiniere bussa alla porta di un'anziana: "Ci dia i suoi gioielli", ma lei si insospettisce e sventa la truffaLa donna ha subito allertato la polizia e consentito l'arresto di un 45enne originario della Campania.

Brescia, si fingono carabinieri e chiedono dei soldi: sventata truffa a un’anzianaLa 75enne si è recata al front office della Polizia Locale di piazza della Loggia mentre era al telefono con i malviventi. Grazie all'intervento degli agenti il tentativo è fallito e la donna è stata ... quibrescia.it

La truffa del finto carabiniere sventata a palazzo LoggiaLa vittima è entrata negli uffici della Polizia Locale mentre era al telefono con i truffatori e da lì sono partite le indagini ... giornaledibrescia.it