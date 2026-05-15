Truffa al finto carabiniere | l’anziana che sventa il piano criminale
Un'anziana donna ha impedito che un uomo, presentatosi come un carabiniere, portasse a termine una truffa. L’uomo si è introdotto nella sua abitazione fingendo di essere un ufficiale in servizio e ha tentato di convincerla a consegnare dei contanti. La donna, però, ha capito che qualcosa non andava e ha evitato di consegnare il denaro, mettendo in fuga il truffatore. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli della vicenda.
? Domande chiave Come ha fatto la donna a smascherare il finto agente?. Cosa ha detto il truffatore per convincerla a consegnare i contanti?. Perché i criminali hanno scelto proprio quel borgo della Valtellina?. Quali misure ha adottato il Comune per proteggere gli anziani?.? In Breve Truffa avvenuta mercoledì scorso a Castello dell'Acqua dopo l'episodio di Sondrio di martedì.. Comune di Castello dell'Acqua segnala i fatti ai carabinieri tramite Facebook.. Amministrazione locale invita i cittadini a monitorare movimenti sospetti nel territorio.. Criminali colpiscono la Valtellina sfruttando la paura per ottenere denaro contante.. Una donna... 🔗 Leggi su Ameve.eu
TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE A DUE ANZIANI IN POCHE ORE, DENUNCIATO UN 45ENNE | 02/03/2026
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Finto carabiniere bussa alla porta di un'anziana: "Ci dia i suoi gioielli", ma lei si insospettisce e sventa la truffaLa donna ha subito allertato la polizia e consentito l'arresto di un 45enne originario della Campania.
Anziana sventa truffa del finto incidente al figlio, era già morto da tempoA Torricella Sicura, in provincia di Teramo, un'anziana ha denunciato ai carabinieri un tentativo di truffa telefonica.
UnoTv Web. . Costiera Amalfitana, truffa del finto Carabiniere: due arresti per il raggiro a un'anziana. Ancora un odioso caso di truffa ai danni di anziani, stavolta in Costiera Amalfitana. I Carabinieri di Amalfi hanno eseguito due misure cautelari nei confronti d facebook
Amalfi, le rubano l’oro con la truffa del ‘finto Carabiniere’: incastrati i due truffatori che avevano derubato un’anziana positanonews.it/2026/05/amalfi… #Amalfi #Truffa #Carabinieri #Giustizia #Sicurezza x.com
Ennesima truffa del finto carabiniere: 51enne arrestato dalla Polizia a BresciaHa intuito il tentativo di raggiro, ha chiesto aiuto ai vicini e ha contribuito a far arrestare il presunto truffatore. È accaduto nei giorni scorsi nel ... bsnews.it
Truffa del finto carabiniere sventata a Brescia: arrestato 51enneL’anziana ha intuito il raggiro e ha allertato i vicini. Bloccato un trasfertista, noto per precedenti analoghi per il quale sono scattate le manette. quibrescia.it