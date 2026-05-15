Truffa al finto carabiniere | l’anziana che sventa il piano criminale

Un'anziana donna ha impedito che un uomo, presentatosi come un carabiniere, portasse a termine una truffa. L’uomo si è introdotto nella sua abitazione fingendo di essere un ufficiale in servizio e ha tentato di convincerla a consegnare dei contanti. La donna, però, ha capito che qualcosa non andava e ha evitato di consegnare il denaro, mettendo in fuga il truffatore. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli della vicenda.

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