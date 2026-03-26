Un uomo si è presentato alla porta di un’anziana spacciandosi per un carabiniere e chiedendo di consegnare gioielli. La donna, sospettosa, non ha ceduto e ha evitato che venisse compiuto il tentativo di truffa. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per l'anziana, che ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha mantenuto la calma.

La donna ha subito allertato la polizia e consentito l'arresto di un 45enne originario della Campania. Le aveva chiesto di poter confrontare i preziosi con la refurtiva di una rapina mai avvenuta Questa volta la prontezza di un'anziana ha evitato l'ennesima truffa col trucco del finto carabiniere. Un uomo di 45 anni, originario della Campania e già noto alle forze dell’ordine, ieri è stato infatti intercettato dai poliziotti poco distante dalla abitazione della vittima ed arrestato per il reato di truffa aggravata. L'uomo dovrà inoltre rispondere di un altro colpo tentata poco prima sempre ai danni di un'anziana. Il piano prevedeva una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che avvertiva la vittima in merito ad una asserita rapina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Finto carabiniere bussa alla porta di un'anziana: "Ci dia i suoi gioielli", ma lei si insospettisce e sventa la truffa

Articoli correlati

Chiama anziana e si finge carabiniere: il marito 84enne si insospettisce, contatta il 112 e sventa la truffaUn uomo di 84 anni ha contattato il 112 e sventato una truffa ai danni della moglie 75enne.

Riceve la telefonata di un "finto" carabiniere, ma l'anziana sventa la truffaL'uomo dall'altra parte della cornetta le ha chiesto di consegnare del denaro per la figlia, finita in manette in seguito ad un incidente con feriti,...

Fine Anno col BOTTO: CARABINIERI senza freni! MAXI COMPILATION! Fatti una risata!

Tutti gli aggiornamenti su Finto carabiniere

Temi più discussi: Truffe agli anziani, la svolta: più arresti e informazione capillare a Padova; Elogio ai cacciatori di sciacalli: il colonnello De Tullio incontra i carabinieri che hanno sventato truffe agli anziani; Conto in pericolo, finto maresciallo fa versare 14mila euro; Finto sacerdote bussa alle porte a San Frediano a Settimo: è truffa.

Il finto carabiniere bussa alla porta sbagliata: la truffa finisce con l’arrestoVolevano portare a casa settemila euro con la vecchia storia del parente nei guai. Invece hanno trovato ad aspettarli gli agenti della Squadra Mobile. Una domenica da dimenticare per due catanesi che ... vivienna.it

Truffa del finto carabiniere a Messina, c’è un arrestoMessina – La Polizia ha arrestato un quarantacinquenne originario della Campania accusato di truffa ai danni degli anziani. L’uomo si era presentato col consueto copione del finto Carabiniere e, secon ... tempostretto.it

94enne si accorge della truffa dopo la telefonata di un finto Carabiniere: arrestato 25enne L'anziano era stato avvertito che un “operatore tecnico” avrebbe raggiunto la sua abitazione per verificare se gli oggetti in oro presenti in casa fossero riconducibili ad un - facebook.com facebook

San Secondo, finto carabiniere truffa quasi 6mila euro a una 70enne: denunciato un 23enne x.com