Per il Futball Cava Ronco tre punti d' oro che profumano di salvezza e riaccendono il sogno playoff

Il Futball Cava Ronco ha affrontato la Sampierana in una partita casalinga conclusa con una vittoria per 2-0. La squadra ha conquistato tre punti importanti, che rafforzano le possibilità di salvezza e riaccendono l’obiettivo di entrare nei playoff. La gara si è conclusa con una vittoria sudata, decisa dagli episodi nella seconda metà del match. La squadra ha mostrato determinazione nel portare a casa il risultato.

Una vittoria "voluta e sudata fino all'ultimo secondo". È questo il verdetto del campo per il Futball Cava Ronco, che tra le mura amiche batte la Sampierana per 2-0 al termine di una gara intensa, decisa dagli episodi nella seconda frazione di gioco. “E' arrivata una grandissima vittoria di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Due punti persi, dal dominio alla delusione: il Futball Cava Ronco si fa rimontare dal FaenzaI biancorossi disputano un’ottima prima ora di gioco, portandosi sul doppio vantaggio, ma nel finale subiscono la rimonta ospite Il Futball Cava... Muro Carroli, il Futball Cava Ronco costringe al pari l'Ars Et LaborAl Morgagni finisce senza reti la sfida tra Futball Cava Ronco Forlì e Ars Et Labor Ferrara (ex Spal), ma lo 0-0 racconta solo in parte una gara... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Futball Cava Ronco; Reti bianche e grandi parate: il muro di Carroli ferma il Sanpaimola; Tabellino partita Futball Cava Ronco vs Ars Et Labor Ferrara; Le ultime dal centro sportivo G.B. Fabbri verso SPAL-Sanpaimola. Reti bianche e grandi parate: il muro di Carroli ferma il SanpaimolaUn pareggio a reti bianche che racconta, in realtà, molto più di quanto dica il tabellino. Al termine di novanta minuti intensi, Sanpaimola e Futball Cava Ronco Forlì si dividono la posta in palio in ... forlitoday.it La Valsanterno in casa del Futball Cava RoncoNella quarta di andata di Eccellenza, la Valsanterno farà visita al Futball Cava Ronco (ore 15,30) con gli uomini di Paterna e Felice che andranno a caccia della prima vittoria stagionale. Serve ... ilrestodelcarlino.it RISULTATO 31^ GIORNATA Sanpaimola vs Futball Cava Ronco 0-0 Next Match 32^ giornata 19/4/2026 h15:30 Stadio Paolo Mazza Ferrara Ars et labor Ferrara vs Sanpaimola Forza Sanpaimola facebook