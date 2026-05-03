Centro storico turisti nel mirino dei rapinatori | due arresti per lo scippo di un orologio prezioso

Due uomini di 47 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia nel centro storico di Napoli in seguito a una rapina ai danni di un turista britannico. I due sono sospettati di aver scippato un orologio di valore. L'episodio si è verificato in una zona frequentata da visitatori, e gli agenti sono intervenuti prontamente per bloccare i sospetti e recuperare la refurtiva.

Due uomini di 47 e 26 anni sono stati fermati dalla polizia per una rapina avvenuta nel centro storico di Napoli ai danni di un turista britannico. Entrambi, con precedenti anche specifici, sono ritenuti gravemente indiziati del colpo.L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì in vico dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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