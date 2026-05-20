Finc Summer Edition | Clownpedia Live sbarca a Giardini Naxos
A Giardini Naxos si svolge la Finc Summer Edition con l’evento “Clownpedia Live”, una manifestazione di tre giorni dedicata al mondo del clown contemporaneo. La kermesse si concentra su momenti di creazione, formazione e confronto tra diverse generazioni di artisti. L’evento si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti provenienti da varie parti del paese. Durante le giornate sono previste performance, workshop e incontri aperti al pubblico interessato a conoscere da vicino questa forma di espressione artistica.
Tre giorni dedicati al clown contemporaneo come spazio di creazione, formazione e incontro tra generazioni artistiche. Una nuova iniziativa internazionale ideata da Theatre Degart nell’ambito del progetto speciale “Clownpedia – Il Clown Patrimonio dell’Umanità”, sostenuto dal Ministero della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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