Puccio sfida il municipio | 3 liste unite per Giardini Naxos

Salvo Puccio, ex direttore generale del Comune di Messina, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per il municipio di Giardini Naxos, sostenuto da tre liste che si sono unite per questa campagna. Lo stesso ha scelto uno slogan che combina emozione e razionalità, rafforzando la sua presenza politica in vista delle prossime consultazioni.

Salvo Puccio, ex direttore generale del Comune di Messina, ha lanciato ufficialmente la sua corsa per il municipio di Giardini Naxos con lo slogan che unisce cuore e testa. La strategia elettorale si articola su tre liste collegate sotto l'egida del movimento Sud chiama Nord, pronte a sostenere la candidatura in vista delle amministrative di maggio. L'annuncio è stato formalizzato domenica 8 marzo 2026. Il processo decisionale interno ha coinvolto oltre mille iscritti del movimento, con una platea di 925 cittadini che hanno partecipato alla votazione interna, confermando all'unanimità la scelta del geologo come capofila della coalizione.