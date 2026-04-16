Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV dove vederla in diretta e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna, con la sfida in programma al Villa Park. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si affrontano due squadre determinate a ottenere la qualificazione.