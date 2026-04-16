Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV dove vederla in diretta e streaming | orario e formazioni
Questa sera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna, con la sfida in programma al Villa Park. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si affrontano due squadre determinate a ottenere la qualificazione.
Il Bologna è ospite alle 21:00 al Villa Park dell'Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Diretta TV e in streaming su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it
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