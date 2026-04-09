Bologna-Aston Villa oggi in Europa League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi si disputa una partita valida per l’Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa. La partita si gioca oggi, 9 aprile 2026, ed è l’ultimo stadio del torneo ancora in corso per la squadra italiana, che ha eliminato la Roma agli ottavi di finale. La squadra britannica affronta la gara dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La partita si può seguire in diretta televisiva, con orario e dettagli di visione disponibili sui canali sportivi.

Oggi, 9 aprile 2026, torna l’appuntamento con l’ Europa League. Delle squadre italiane solo il Bologna è ancora in corsa per il trofeo: dopo aver battuto agli ottavi la Roma, ora i rossoblu di Vincenzo Italiano tentano l’impresa contro i britannici dell’ Aston Villa. Fischio di inizio alle 21. Ad arbitrare sarà lo svizzero Sandro Schärer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bologna FC 1909 (@bolognafc1909) Italiano: “Aston Villa superiore, al Bologna serve l’aiuto di tutti “. Il Bologna arriva alla gara di stasera forte anche della vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese, come ha confermato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna-Aston Villa oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla Roma-Bologna, oggi in Europa League: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvDopo l’1-1 dell’andata, Roma-Bologna di questa sera deciderà l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Temi più discussi: Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Bologna-Aston Villa: probabili formazioni, quando e dove vederla; Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni: due ballottaggi per Italiano. Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeGli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere ai Villans di Emery l’accesso alla semifinale del torneo ... tuttosport.com Bologna-Aston Villa di Europa League in radio: dove ascoltare la radiocronaca direttaRadiocronaca di Bologna-Aston Villa su Rai Radio 1. Giovedì 9 aprile va in campo Bologna-Aston Villa, partita di andata valida per i quarti di finale di Europa League 2025-26. La diretta radio streami ... radiomusik.it Bologna-Aston Villa vista dagli inglesi. Emery: “Attenzione ai rossoblù, non sentiamoci i favoriti” x.com Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - facebook.com facebook