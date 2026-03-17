Basket su Sky e NOW dal 18 al 22 marzo | Eurocup Eurolega e Serie A Unipol in diretta

Da sportface.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 22 marzo, gli appassionati di basket potranno seguire in diretta su Sky e NOW le partite di Eurocup, Eurolega e Serie A Unipol. Trento affronta il Besiktas nei quarti di Eurocup, mentre Virtus Bologna e Milano scendono in campo in Eurolega. Domenica si disputano due derby italiani: Milano-Sassari e Reggio Emilia-Bologna.

Trento sfida il Besiktas nei quarti di Eurocup, Virtus Bologna e Milano in campo in Eurolega, poi domenica il doppio derby della Serie A Unipol con Milano-Sassari e Reggio Emilia-Bologna Una settimana ricca di pallacanestro europea e italiana attende gli appassionati su Sky e in streaming su NOW. Dal 18 al 22 marzo il palinsesto propone i quarti di finale di Eurocup, la 32ª giornata di Eurolega e la 23ª giornata di Serie A Unipol, con le squadre italiane sempre protagoniste. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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