Canzi | Esonero? L’allenatore è a rischio sempre La società è con me e non ho le giocatrici contro

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la situazione dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Durante la conferenza stampa, ha affermato che l’esonero è sempre un’ipotesi per un allenatore e ha sottolineato di avere il supporto della società, aggiungendo che le giocatrici non sono contro di lui.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della vittoria in semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. PRESTAZIONE – « C’erano state prestazioni non all’altezza, arrivavamo da tre tempi non giocati da Juve. La partita l’abbiamo preparata con grande intensità e voglia di riscatto, giocando in maniera più aggressiva. Sono state molto brave, non è un momento facile: quando i risultati faticano ad arrivare diciamo che è molto più facile disgregare che aggregare internamente ed esternamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi: «Esonero? L’allenatore è a rischio sempre. La società è con me e non ho le giocatrici contro» Articoli correlati Juventus Women, lo spogliatoio si è incrinato: cortocircuito tra le giocatrici e Canzi. La situazioneCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Gilardino a rischio esonero, il Pisa pensa al cambio di allenatore: i candidati per la panchinaIl Pisa riflette sul futuro di Alberto Gilardino dopo la sconfitta 3-1 col Sassuolo: il cambio in panchina non sembra più impossibile.