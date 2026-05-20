Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island | addio completi colorati i preparativi sono in felpa e jeans

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manca sempre meno all'inizio di Temptation Island 2026 e a rivelarlo è stato Filippo Bisciglia, che sui social ha dichiarato che i "motori sono accesi". Cosa ha indossato per l'atteso annuncio?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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