Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island | addio completi colorati i preparativi sono in felpa e jeans

Manca sempre meno all'inizio di Temptation Island 2026 e a rivelarlo è stato Filippo Bisciglia, che sui social ha dichiarato che i "motori sono accesi". Cosa ha indossato per l'atteso annuncio?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Elodie fuori controllo Reagisce male a due persone che la riprendono!

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