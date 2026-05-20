Figlia della colf e amica 13enne molestate inflitti 7 anni di reclusione al datore di lavoro
Il tribunale di Lecce ha condannato a sette anni di reclusione un uomo di 68 anni, residente nel Sud Salento, ritenuto responsabile di aver molestato due minors, una ragazza di 13 anni e la figlia della sua collaboratrice domestica. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino. La corte ha anche stabilito una provvisionale di trentamila euro a favore di una delle vittime. La condanna si riferisce a fatti commessi in precedenza.
LECCE - Sette anni di reclusione e una provvisionale di trentamila euro in favore di una delle vittime: è la condanna inflitta oggi dal collegio del tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino, a un pensionato 68enne, residente in un comune del Sud Salento, ritenuto responsabile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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