Figlia della colf e amica 13enne molestate inflitti 7 anni di reclusione al datore di lavoro

Il tribunale di Lecce ha condannato a sette anni di reclusione un uomo di 68 anni, residente nel Sud Salento, ritenuto responsabile di aver molestato due minors, una ragazza di 13 anni e la figlia della sua collaboratrice domestica. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino. La corte ha anche stabilito una provvisionale di trentamila euro a favore di una delle vittime. La condanna si riferisce a fatti commessi in precedenza.

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