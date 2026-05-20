La Lega Calcio ha depositato un’interrogazione al ministro dello Sport riguardo alla questione dell’ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione. La polemica riguarda il cosiddetto “pantouflage”, un termine che si riferisce a eventuali conflitti di interesse legati alle cariche ricoperte in passato. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica e politica, mentre si discute sulle regole e sui limiti per la candidatura a incarichi sportivi di rilievo.

Il cosiddetto “ pantouflage ” continua ad accompagnare la corsa di Giovanni Malagò alla presidenza della FederCalcio. E adesso non è più solo un’ombra ma un’interrogazione parlamentare. Quella firmata dal senatore leghista, Roberto Marti, in cui si chiede al ministro dello Sport, Andrea Abodi, di “promuovere un chiarimento preventivo presso le autorità competenti” sulla possibile ineleggibilità dell’ex presidente del Coni. La questione ormai è abbastanza nota e altrettanto intricata. Malagò, appoggiato da Serie A, B, Calciatori e Allenatori, è il grande favorito per raccogliere l’eredità di Gabriele Gravina in Figc, avendo sulla carta già più del 50% dei voti, rispetto allo sfidante Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Figc, Malagò e il nodo ineleggibilità: la Lega presenta un’interrogazione al ministro Abodi. Che cosa cambia

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