Catania Book Festival la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del Sud

La sesta edizione del Catania Book Festival si è conclusa dopo tre giorni di eventi, attirando circa tredicimila persone. La rassegna ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da vari paesi e ha proposto un programma che ha unito incontri sulla letteratura, temi legati alla memoria, ai diritti civili e alle nuove forme di narrazione. La manifestazione si conferma come uno dei principali appuntamenti culturali nel Sud Italia.

Tredicimila presenze in tre giorni, ospiti internazionali e un programma capace di intrecciare letteratura, memoria, diritti civili e nuove narrazioni. La sesta edizione del Catania Book Festival, ospitata dal 24 al 26 aprile al Palazzo della Cultura, segna un passaggio decisivo per la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania Book Festival: tra grandi scrittori e impegno civile? Cosa sapere Il Catania Book Festival si apre al Palazzo della Cultura con Colin Walsh e Claudio Fava. Barzanò Book Festival. La rassegna raddoppia all’insegna del gialloUn fine settimana dedicato ai libri gialli e all’illustrazione giudiziaria, con la mostra “Il testimone“, di Andrea Spinelli, primo disegnatore... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La seconda giornata del Catania Book Festival: Pietro Grasso e Serra Y?lmaz conquistano il pubblico; Catania Book Festival 2026, intervista al direttore Simone Dei Pieri; Catania Book Festival, dall'ex pm alla candidata allo Strega gli autori dialogano col pubblico; Attanasio, Grasso e Spampinato, via al Catania book festival. Catania Book Festival chiude con 13mila presenze: da progetto a festival maturo tra memoria, diritti e nuove narrazioniBilancio più che positivo con ospiti internazionali e un programma che ha intrecciato letteratura, memoria, diritti civili e nuove narrazioni ... lasicilia.it Catania Book Festival, sesta edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturaliLa sesta edizione del Catania Book Festival, dal 24 al 26 aprile al palazzo della Cultura, segna un passaggio decisivo per la manifestazione. meridionews.it #maggiodeilibri Programma Aprile Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania 23 giovedì Palazzo della Cultura - Sala Parlatoio Ore 18,00 Inaugurazione mostra “Resistenza, responsabilità, grafica” A cura di Catania Book Festival e Accademia Belle A - facebook.com facebook #NessunDogma è al Catania Book Festival fino a domenica, grazie al circolo Uaar di #Catania con uno stand al Palazzo della Cultura. E domani alle 12:00 ci trovate anche al Museo Emilio Greco per il laboratorio partecipativo “Il mio consultorio”. x.com