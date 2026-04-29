Catania Book Festival la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del Sud

Da cataniatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta edizione del Catania Book Festival si è conclusa dopo tre giorni di eventi, attirando circa tredicimila persone. La rassegna ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da vari paesi e ha proposto un programma che ha unito incontri sulla letteratura, temi legati alla memoria, ai diritti civili e alle nuove forme di narrazione. La manifestazione si conferma come uno dei principali appuntamenti culturali nel Sud Italia.

Tredicimila presenze in tre giorni, ospiti internazionali e un programma capace di intrecciare letteratura, memoria, diritti civili e nuove narrazioni. La sesta edizione del Catania Book Festival, ospitata dal 24 al 26 aprile al Palazzo della Cultura, segna un passaggio decisivo per la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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