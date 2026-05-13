Festival di Cannes 2026 | Carla Bruni tuta d' un pezzo e gli altri casual look delle star

Il secondo giorno del Festival di Cannes 2026 vede un via vai di celebrità tra gli arrivi e le presenze sulla Croisette. Tra i volti noti, si sono distinti alcuni con look casual, mentre altri hanno scelto abiti più eleganti, come una celebrità che ha optato per un completo bianco. La città accoglie con entusiasmo le star che si spostano tra eventi, proseguendo la tradizione di uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del cinema.

La città di Cannes pullula di star ad ogni côté. Tra gli arrivi di questo secondo giorno, la coppia Leclerc, Isabella Rossellini con caftano a fantasia con paillettes, Carla Bruni e tanti altri. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 ha preso ufficialmente il via. La 79esima edizione dell'attesissimo premio è stata battezzata dal primo red carpet che ha riunito un ricco parterre di veterane, ma l'assolata città della Costa Azzurra è presidiata già da giorni da moltissime celeb, tanto che si respira glamour ad ogni côté.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Carla Bruni tu(t)a d'un pezzo e gli altri casual look delle star

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