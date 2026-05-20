Festival Dance a Sampierdarena con esibizioni delle scuole di ballo live party e servizio bar

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, largo Gozzano a Sampierdarena ospiterà il Festival Dance organizzato dal Civ Le Ville Storiche. La manifestazione prevede esibizioni di diverse scuole di ballo, un live party e un servizio bar aperto al pubblico. L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Genova e dal Municipio II Centro Ovest. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà appassionati e curiosi di tutte le età.

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Sabato 23 maggio in Largo Gozzano il Civ Le Ville Storiche di Sampierdarena organizza il Festival Dance, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Genova e del Municipio II Centro Ovest.Il programma prevede, a partire dalle 17, le esibizioni delle scuole di ballo YeaWea Musical & Dance. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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