Festival Dance a Sampierdarena con esibizioni delle scuole di ballo live party e servizio bar

Sabato 23 maggio, largo Gozzano a Sampierdarena ospiterà il Festival Dance organizzato dal Civ Le Ville Storiche. La manifestazione prevede esibizioni di diverse scuole di ballo, un live party e un servizio bar aperto al pubblico. L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Genova e dal Municipio II Centro Ovest. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà appassionati e curiosi di tutte le età.

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