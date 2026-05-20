Feste Dj Set pianoforte e burraco | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative tra musica, divertimento e giochi. È in programma il Donizetti Guitar Festival, che si terrà nella chiesa della Madonna del Bosco, offrendo un concerto dedicato alla chitarra. Nello Zero Club si svolge un Dj Show con musica dal vivo e DJ set. Inoltre, ci sono eventi dedicati al pianoforte e al gioco del burraco, offrendo così una varietà di opzioni per chi vuole passare la serata in modo diverso.

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