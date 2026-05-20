Feste Dj Set pianoforte e burraco | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative tra musica, divertimento e giochi. È in programma il Donizetti Guitar Festival, che si terrà nella chiesa della Madonna del Bosco, offrendo un concerto dedicato alla chitarra. Nello Zero Club si svolge un Dj Show con musica dal vivo e DJ set. Inoltre, ci sono eventi dedicati al pianoforte e al gioco del burraco, offrendo così una varietà di opzioni per chi vuole passare la serata in modo diverso.
Il Donizetti Guitar Festival alla chiesa della Madonna del Bosco a Bergamo, Dj Show allo Zero Club di Bergamo nell’ambito della rassegna “Up to you”, la festa dell’Oratorio a Torre Boldone, “Senza far rumore” a Cisano Bergamasco, “MoyaMoya music festival” a Scanzorosciate, il concerto del pianista Josef Mossali a Osio Sotto per il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, scacchi e burraco a Gorlago, il Cineclub in Biblioteca a Treviglio, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 20 maggio. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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