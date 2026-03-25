Cinema e psicologia Hits & Hearts e burraco | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. Al Conca Verde si svolge un evento dedicato al rapporto tra cinema e psicologia, mentre al Cineteatro Gavazzeni di Seriate si tiene “Hits & Hearts”. A Gorlago si possono giocare a burraco e scacchi, mentre a Gandino si svolge un cineforum. Questi sono alcuni degli appuntamenti in programma per la serata.

Cinema e psicologia al Conca Verde, l’evento “Hits & Hearts” al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, letture, il burraco e gli scacchi a Gorlago, il cineforum a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 25 marzo. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Sino al 27 marzo alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi, a Bergamo, sarà allestita la mostra “Ferita, ma resiliente: l’Ucraina in foto”. Storie di un paese ferito ma resiliente: l’Ucraina raccontata attraverso le immagini dei concorsi fotografici Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Earth. Un percorso visivo tra patrimonio monumentale e paesaggi naturali, che restituisce la bellezza, la forza e la dignità di un popolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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