Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative che spaziano dal cinema alle attività culturali e ludiche. È prevista la proiezione del film “Porte aperte” al Conca Verde, mentre a Ponte San Pietro si tiene un gruppo di lettura. A Gorlago si possono giocare a scacchi e a burraco, e a Treviglio si incontrerà una psichiatra e psicoterapeuta. Inoltre, a Gandino è in programma un cineforum.

La proiezione del film “Porte aperte” al Conca Verde come evento speciale, il gruppo di lettura a Ponte San Pietro, il ritrovo per chi vuole giocare a scacchi e a burraco a Gorlago, l’incontro con la psichiatra e psicoterapeuta Anna Rosa Moro a Treviglio, il cineforum a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 8 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca di Valtesse a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Jazz, cineforum, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI concerti di Bergamo Jazz 2026, il gruppo di lettura Andromeda alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi a Bergamo e a Gorlago, il cineforum...

I Legnanesi, Edoardo Prati, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI Legnanesi alla ChorusLife Arena, il gruppo di lettura alla biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo, “Cinema e psicologia” al Conca Verde, “Il...

Temi più discussi: Cinema, letture, scacchi e burraco: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Il reading ‘Energia’, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Bergamo stasera | tra cinema muto letture e memoria storica; Cinema a Bergamo | i film imperdibili tra il 6 e l’8 aprile.

Cinema, letture, scacchi e burraco: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 20.30 alla Biblioteca civica di Gorlago si terrà un nuovo ritrovo del Mercoledì dello scacchista. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che sanno giocare o vogliono imparare. Ingresso ... bergamonews.it

Nando Dalla Chiesa, film, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaL’incontro con Nando Dalla Chiesa a Terno d’Isola per la rassegna Fili del tempo, Cinema e psicologia al Conca Verde, il gruppo di lettura alla biblioteca Galizzi di Bergamo, a Brusaporto e a ... bergamonews.it

ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook

L’episodio di “Andiamo al cinema” con Nicolas è online! x.com