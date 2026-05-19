Fratres di Nave fa 55 anni festa con il sindaco

Il Gruppo Fratres di Nave ha festeggiato i suoi 55 anni di attività durante una cerimonia alla quale ha partecipato il sindaco del paese. La giornata è stata dedicata alla celebrazione del volontariato del dono del sangue e al riconoscimento dell’impegno di chi ogni giorno contribuisce a questa causa. Durante l’evento, il primo cittadino ha sottolineato come il gesto di donare sangue rappresenti un atto di solidarietà che può salvare vite umane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui