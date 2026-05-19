Fratres di Nave fa 55 anni festa con il sindaco

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Fratres di Nave ha festeggiato i suoi 55 anni di attività durante una cerimonia alla quale ha partecipato il sindaco del paese. La giornata è stata dedicata alla celebrazione del volontariato del dono del sangue e al riconoscimento dell’impegno di chi ogni giorno contribuisce a questa causa. Durante l’evento, il primo cittadino ha sottolineato come il gesto di donare sangue rappresenti un atto di solidarietà che può salvare vite umane.

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“Donare il sangue è uno dei più grandi gesti di solidarietà, un impegno silenzioso che salva vite”. Lo ha detto il sindaco Mario Pardini, partecipando oggi alla “Giornata del donatore”, momento di celebrazione per il 55esimo anniversario del Gruppo Fratres di Nave. Alle considerazioni del primo cittadino si uniscono quelle dei Capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale: “ Fratres Nave è un punto di riferimento che da oltre mezzo secolo porta avanti la cultura del dono. Un lavoro articolato ed estremamente prezioso, a beneficio di tutta la comunità. A loro va un grazie sincero”. Fondato il 21 febbraio 1971, il Gruppo è da allora attivo ininterrottamente e conta oggi circa 80 volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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