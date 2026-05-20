Festa in presidenza per le vittorie dell’Inter

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa, il 12 maggio, presso l’istituto alberghiero di Cervia si è svolta una festa in occasione dello scudetto vinto dall’Inter. L’evento ha coinvolto studenti e docenti, che hanno celebrato la vittoria del club con musica, cibo e decorazioni a tema. La manifestazione è stata organizzata per ricordare il successo sportivo e condividere la gioia tra i presenti. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi significativi durante la celebrazione.

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Festicciola all’ istituto alberghiero di Cervia in occasione dello scudetto dell’Inter. È accaduto la settimana scorsa, il 12 maggio. Più o meno attorno alle 10.40 sono stati convocati in presidenza, tramite interfono, docenti e assistenti tecnici. Un collaboratore della dirigente scolastica Scilla Reali ha chiesto a cinque docenti e due assistenti, chiamandoli per nome e cognome, di recarsi "immediatamente" negli uffici. La richiesta viene udita da tutti: studenti, docenti, personale Ata. In realtà, nonostante l’ufficialità della convocazione, il motivo, stando ad alcune testimonianze, è tutt’altro che ufficiale perché l’incontro, al quale partecipano anche altri insegnanti e personale amministrativo, in tutto una ventina, è di carattere ‘sportivo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Milano, festa per lo scudetto dell'Inter

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