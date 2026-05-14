Scontro Oppini-Borrelli in TV | Non possiamo ingigantire le vittorie dell’Inter non hai vinto una scontro diretto La Juve dei 9 scudetti…
Durante la finale di Coppa Italia, vinta dall’Inter con il risultato di 2-0 contro la Lazio, si è verificato un acceso scambio tra due opinionisti in diretta televisiva. Uno ha commentato che non bisogna ingigantire le vittorie dell’Inter e ha ricordato che la squadra non ha vinto uno scontro diretto, menzionando anche i nove scudetti della Juventus. La discussione ha generato tensione negli studi di “Netweek Calcio Show”.
Tensione negli studi televisivi di “Netweek Calcio Show” durante la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter 2-0 contro la Lazio. Il dibattito tra il giornalista nerazzurro Michele Borrelli e l’opinionista juventino Francesco Oppini si è acceso sul valore dell’Inter di questa stagione e sul confronto con i cicli vincenti della Juventus. Il tema del dibattito: . L'articolo Scontro Oppini-Borrelli in TV: “Non possiamo ingigantire le vittorie dell’Inter, non hai vinto una scontro diretto. La Juve dei 9 scudetti.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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