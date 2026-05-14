Scontro Oppini-Borrelli in TV | Non possiamo ingigantire le vittorie dell’Inter non hai vinto una scontro diretto La Juve dei 9 scudetti…

Durante la finale di Coppa Italia, vinta dall’Inter con il risultato di 2-0 contro la Lazio, si è verificato un acceso scambio tra due opinionisti in diretta televisiva. Uno ha commentato che non bisogna ingigantire le vittorie dell’Inter e ha ricordato che la squadra non ha vinto uno scontro diretto, menzionando anche i nove scudetti della Juventus. La discussione ha generato tensione negli studi di “Netweek Calcio Show”.

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