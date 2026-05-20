In un momento di crisi internazionale, i prezzi dei fertilizzanti continuano a salire, causando preoccupazione tra gli agricoltori. Coldiretti critica le politiche dell’Unione Europea, chiedendo di sospendere le tasse verdi che, secondo l’associazione, aggravano la situazione. La Commissione europea ha mantenuto le normative in vigore, senza apportare modifiche, mentre gli agricoltori si trovano a dover affrontare costi crescenti per i loro prodotti. La questione riguarda direttamente le imprese agricole che operano nel settore.

Così non va bene! Sebbene ci sia una crisi internazionale senza precedenti la Commissione Ue conferma di non voler compiere nessun passo indietro sul Cbam, il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e sull’Ets, il mercato europeo delle quote di emissione di anidride carbonica dei fertilizzanti. Due strumenti climatici del Green Deal che stanno impattando negativamente sui costi di produzione per gli agricoltori e sui prezzi alimentari per i consumatori e che andrebbero sospesi immediatamente. È la denuncia della Coldiretti alla Commissione Europea durante la manifestazione che ha visto i giovani agricoltori della principale organizzazione d’Italia e d’Europa a Strasburgo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fertilizzanti alle stelle, Coldiretti attacca l’Ue: “Stop alle tasse verdi che strangolano gli agricoltori”

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