La Cia Padova ha segnalato un aumento del 50% nel costo del gasolio agricolo nella provincia tra fine febbraio e il 24 marzo. L'organizzazione ha attribuito questa crescita alle conseguenze della recente escalation della Guerra del Golfo. La denuncia riguarda l'impatto diretto sui costi di gestione delle aziende agricole locali, che si trovano in difficoltà a causa di questa situazione.

A lanciare l'allarme è stato oggi 25 marzo Cia Padova. Un mese fa si attestava a 0,75 euro al litro, oggi viene venduto a 1,20 euro con tutte le conseguenze del caso in un periodo contraddistinto dalla semina La Cia Padova ha lanciato oggi 25 marzo l'allarme: in provincia fino ad un +50% per il gasolio agricolo nelle ultime tre settimane, da fine febbraio al 24 marzo, a causa della nuova Guerra del Golfo. Un mese fa si attestava a 0,75 euro al litro, oggi viene venduto a 1,20 euro al litro. «E proprio nel periodo di inizio delle semine - ha sottolineato Cia Padova - se non vi sarà un’immediata riduzione del prezzo del carburante, centinaia di agricoltori padovani rischiano di doversi fermare da qui alle prossime settimane». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Costo gasolio agricolo alle stelle, agricoltori in ginocchio

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