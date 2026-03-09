prezzi alle stelle per gasolio e fertilizzanti cia benevento chiede taglio delle accise e controlli serrati

Gli agricoltori di Benevento si trovano ad affrontare aumenti significativi nei costi di gasolio e fertilizzanti, mettendo in difficoltà le attività agricole della zona. La Confederazione italiana agricoltori ha richiesto un taglio delle accise e l’adozione di controlli più severi sui prezzi. La situazione si sviluppa in un momento di crescente preoccupazione tra gli operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti I rincari su gasolio e fertilizzanti stanno mettendo a dura prova gli agricoltori sanniti. Cia Benevento segnala come l’aumento del 45% sul gasolio agricolo e la crescita stabile ma preoccupante del 30% dei fertilizzanti stiano incidendo pesantemente sui costi di produzione, proprio all’avvio della stagione di semina. L’instabilità geopolitica in Medio Oriente e i recenti attacchi armati hanno già avuto effetti sui mercati internazionali, con riflessi diretti sul comparto primario. « I rincari avranno effetti negativi su tutte le voci di spesa e, in questo momento cruciale della concimazione, molte aziende rischiano di non avere i mezzi per produrre », sottolinea il commissario Alessandro Mastrocinque. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

