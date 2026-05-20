Ferretti | cala il fatturato e l’utile per la crisi in Medio Oriente
La crisi in Medio Oriente sta portando a una diminuzione del fatturato e dell'utile per Ferretti, che ha registrato un calo nelle consegne e negli ordini. La società ha annunciato la nomina di un nuovo amministratore delegato scelto dalla maggioranza cinese, senza specificare i nomi coinvolti. La situazione commerciale di Ferretti si è deteriorata a causa del rallentamento delle vendite nella regione interessata dal conflitto. La società ha inoltre comunicato i risultati finanziari del periodo recente, evidenziando l'impatto della crisi.
? Punti chiave Perché la crisi in Medio Oriente sta svuotando gli ordini Ferretti?. Chi è il nuovo amministratore delegato scelto dalla maggioranza cinese?. Come influirà l'ingresso di Weichai sulla sovranità industriale italiana?. Perché il Golden Power potrebbe intervenire sulla gestione del gruppo?.? In Breve Ricavi primi tre mesi 2026 a 302,1 milioni di euro contro 328,5 milioni precedenti.. Utile trimestrale scende al 12,1% raggiungendo i 21 milioni di euro.. Titolo Ferretti crolla oltre il 18% dopo l'allontanamento di Alberto Galassi.. Nuovo AD Stassi Anastassov rappresenta la maggioranza cinese Weichai nel consiglio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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