Ferretti | cala il fatturato e l’utile per la crisi in Medio Oriente

La crisi in Medio Oriente sta portando a una diminuzione del fatturato e dell'utile per Ferretti, che ha registrato un calo nelle consegne e negli ordini. La società ha annunciato la nomina di un nuovo amministratore delegato scelto dalla maggioranza cinese, senza specificare i nomi coinvolti. La situazione commerciale di Ferretti si è deteriorata a causa del rallentamento delle vendite nella regione interessata dal conflitto. La società ha inoltre comunicato i risultati finanziari del periodo recente, evidenziando l'impatto della crisi.

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