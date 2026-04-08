Medio Oriente cala il petrolio ma a Parma carburanti ancora cari e distributori a secco

Dopo la tregua di 15 giorni tra Iran, Stati Uniti e Israele, i mercati internazionali hanno registrato un calo significativo del prezzo del petrolio, che nei giorni scorsi aveva raggiunto valori elevati. Tuttavia, in Italia, i prezzi dei carburanti nelle stazioni di Parma rimangono ancora elevati e alcuni distributori risultano temporaneamente senza benzina o diesel. La situazione riflette la differenza tra le fluttuazioni sui mercati globali e le condizioni locali dei rifornimenti.

La tregua di 15 giorni tra Iran, Stati Uniti e Israele porta i primi effetti sui mercati internazionali, con un calo deciso del prezzo del petrolio dopo i picchi registrati nei giorni scorsi. La riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il passaggio delle materie prime energetiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Petrolio in Italia, importazioni: Libia ancora in testa, cala il Medio Oriente. E dal Venezuela...La Libia e l'Africa si confermano rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Francia: caos carburanti dopo Pasqua, il 18% dei distributori a seccoLa Francia affronta una crisi di distribuzione del carburante che ha colpito circa il 18% dei distributori dopo le festività pasquali. Temi più discussi: Btp in grande spolvero sulle speranze di pace in Medio Oriente; Borse, la guerra in Medio Oriente deteriora il sentiment degli operatori; La produzione manifatturiera indonesiana cala per la guerra in Medio Oriente; Crollo di oro e argento: la guerra in Iran frena i beni rifugio?. Borse, la guerra in Medio Oriente deteriora il sentiment degli operatoriA marzo balza al 47% la percentuale di quanti indicano indici azionari in ribasso e scende la fiducia sullo spread. Attesa una fase di stabilità per l'euro/dollaro mentre il 55% teme un aumento signif ... ilsole24ore.com Crisi in Medio Oriente e rincari: il turismo frena e la ristorazione perde il 25% del fatturato: ''Rischiamo di restare schiacciati tra l'incudine e il martello''BOLZANO. Le tensioni in Medio Oriente e le loro conseguenze non giungono in Italia e in Alto Adige con il solo caro carburante. Carrello della spesa più pesante, prezzi che in generale crescono a vi ... ildolomiti.it MEDIO ORIENTE | Tajani: 'Colpito dall'Idf un mezzo italiano Unifil in Libano. Nessun ferito, chiederemo chiarimenti'. #ANSA x.com MEDIO ORIENTE | Beirut travolta dai raid israeliani, vittime in strada. Idf: 'Completata la più grossa ondata di raid su Hezbollah dall'inizio della guerra'. Trump: 'Tregua di due settimane in Iran'. Al via le trattative per trovare l'accordo da venerdì in Pakistan. Le pr - facebook.com facebook