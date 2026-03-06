Ballardini | Servirà aggressività dobbiamo dimostrare di essere pronti

Il tecnico della squadra ha dichiarato che sarà necessario adottare un atteggiamento più aggressivo e mostrare maggiore qualità in campo. Ha sottolineato l’importanza di essere pronti a dimostrare la determinazione richiesta, affinché la squadra possa affrontare le sfide con energia e compattezza. La sua richiesta si concentra su un approccio più deciso per migliorare le prestazioni complessive.

Il tecnico dell’Avellino chiede qualità, intensità e maggiore pericolosità offensiva. La squadra ha lavorato su difesa a tre e a quattro per esaltare le caratteristiche dei singoli. Valutazioni in corso su Izzo e Palmiero. Rispetto per il Padova: "Squadra organizzata con idee chiare" Più aggressività, più qualità e una squadra capace di stare dentro la partita con forza. È questo il messaggio lanciato da Davide Ballardini alla vigilia di Avellino-Padova, in programma domani alle ore 15 allo stadio Partenio-Lombardi. Il tecnico biancoverde è tornato anche sulla gara di Venezia, analizzando quanto visto prima dell’episodio che ha cambiato l’andamento della partita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

De Rossi prima di Genoa Atalanta: «Questa sera servirà aggressività, dobbiamo essere questi. Hanno battuto il Chelsea, quindi sono a livelli di perfezione assoluta come l’Inter»Prima del fischio d’inizio di Genoa Atalanta, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare una sfida di...

Avellino, Ballardini: Dopo il rosso abbiamo rischiato il tracollo, ma la squadra ha comunque tenuto duroDopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Venezia, l’allenatore dell’Avellino Davide Ballardini ha analizzato con lucidità. tuttob.com