Treni | al via click day Interrail 40mila pass gratis agli under 18 Ecco come ottenere il pass DiscoverEU

Da oggi fino al 22 aprile, le giovani persone con meno di 18 anni possono inviare le loro candidature sulla piattaforma Discover EU per ottenere pass di viaggio gratuiti e carte di sconto per spostarsi in treno in Europa. L’iniziativa, chiamata click day Interrail, prevede l’assegnazione di 40mila pass DiscoverEU, pensati per incentivare i viaggi tra i paesi europei. La richiesta può essere inviata esclusivamente online, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dedicato.

Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di sconto sui treni per esplorare l’Europa a circa 40.000 giovani diciottenni. Come funziona il pass di viaggio DiscoverEU I vincitori riceveranno un pass di viaggio per esplorare l’Europa tra il 1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Entro queste date potranno utilizzare il pass per viaggiare in treno per 7 giorni in un periodo di 30 giorni a loro scelta. A partire dal momento in cui prenotano e ricevono il pass di viaggio, i candidati vincitori sono considerati «partecipanti». Trasporti alternativi e vantaggi extra Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono sulle isole o in zone remote. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Interrail, 40mila biglietti di treni gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayRoma, 8 aprile 2026 – Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di...

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