L’Aia ha annunciato la nomina di Dino Tommasi come nuovo Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B, in sostituzione di Gianluca Rocchi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il cambio avviene in un momento di transizione per l’organismo. Tommasi, già coinvolto in ruoli legati alla direzione degli arbitri, assume ora questa posizione di responsabilità.

“Dino Tommasi subentra nelle funzioni di Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile della Can (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B). La decisione è stata formalizzata dal Comitato Nazionale Aia riunitosi questo pomeriggio”. Ad annunciarlo è stata una nota diffusa dall’Associazione italiana arbitri. “La solidarietà a Rocchi”. “Una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – dichiara il vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini – Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di giuoco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Aia sceglie Dino Tommasi per il dopo Rocchi e si schiera al fianco dell’ex designatore

Notizie correlate

Dino Tommasi nuovo designatore al posto di Rocchi: la decisione dell’AIAdi Alberto PetrosilliDino Tommasi sarà il nuovo designatore ad interim per Serie A e Serie B dopo l’autosospensione di Rocchi: la decisione L’Inter...

Leggi anche: Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Chi dopo Rocchi? Il Comitato AIA sceglie il designatore ad interim: Maurizio Ciampi in prima fila; Chi è Maurizio Ciampi: il candidato principale per sostituire Rocchi come designatore.

L'Aia sceglie Dino Tommasi per il post Rocchi: sarà lui il designatore ad interim fino a fine stagioneSarà Dino Tommasi a prendere il posto di Gianluca Rocchi in questo ultima parte di stagione dopo il terremoto che ha colpito l'Aia. L'ex fischietto di Bassano del Grappa, fa sapere l'Ansa, è stato nom ... msn.com

Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIADino Tommasi sostituisce Gianluca Rocchi nel ruolo di designatore degli arbitri per la CAN A e B fino al termine della stagione, dopo che l'ormai. tuttomercatoweb.com

Calcio, Dino Tommasi designatore ad interim arbitri A e B x.com

Dino #Tommasi designatore degli arbitri fino a fine stagione Questa la decisione dopo il caos arbitri che ha portato alle dimissioni di Rocchi L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook