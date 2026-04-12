Alessandro Gassmann ha espresso una ferma posizione di solidarietà verso i lavoratori del settore cinematografico, sostenendo la protesta lanciata dal movimento Siamo ai titoli di coda che propone un boicottaggio dei David di Donatello. L’attore ha spiegato come l’iniziativa miri a dare voce a chi permette la creazione delle storie sullo schermo, ma che rimane escluso dalle celebrazioni ufficiali. Le voci invisibili dietro le luci della ribalta. Il cuore della questione risiede nella condizione lavorativa di una vasta gamma di professionisti specializzati che costituiscono l’ossatura produttiva di ogni set. Non si tratta di registi o attori di fama, bensì di figure essenziali come elettricisti, macchinisti, sarte, parrucchieri, truccatori, attrezzisti, trasportatori, personale di produzione e stuntman, oltre ai runner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gassmann schiera le fila: sì al boicottaggio dei David per i lavoratori

Gifuni si schiera per il no al referendum. La decisione dell’attore che interpreta Tortora, simbolo dei sostenitori del SìLa sua ultima interpretazione è quella di Enzo Tortora, il popolare conduttore televisivo divenuto uno dei simboli della campagna elettorale per il...

Infantino difende il premio a Trump: «No al boicottaggio dei Mondiali»Gianni Infantino ha respinto le critiche per l’assegnazione del premio per la pace a Donald Trump, conferito a nome della FIFA durante il sorteggio...