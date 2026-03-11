WWE | Ecco i prezzi dei biglietti per Clash in Italy e il tour italiano 2026

Oggi è iniziata la prevendita dei biglietti per il primo Premium Live Event della WWE in Italia, chiamato Clash in Italy. L'evento si terrà nel 2026 e fa parte del tour italiano programmato dalla federazione. I prezzi dei biglietti sono stati resi noti e la vendita riguarda sia le diverse categorie di posti che i vari punti di accesso.

Si è aperta oggi, mercoledì 11 marzo, la prevendita per il primo Premium Live Event della WWE in Italia. Clash in Italy andrà in scena il 31 maggio all' Inalpi Arena di Torino, e i fan italiani possono finalmente scoprire quanto costerà esserci dal vivo. La vendita generale partirà venerdì 13 marzo. I prezzi di Clash in Italy e degli show televisivi. I biglietti standard per Clash in Italy partono da 92,00 € e arrivano fino a 2.443,75 € (più commissioni) per le posizioni più vicine al ring. Per la puntata di Monday Night Raw del 1° giugno, sempre all' Inalpi Arena, la forbice va da 80,50 € a 1.725,00 €. Friday Night SmackDown, in programma il 5 giugno alla Unipol Arena di Bologna, parte invece da 109,25 € e tocca i 1.